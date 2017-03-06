Штаб АТО: 71 обстрел в понедельник, один боец погиб

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 71 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день один погибший

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 71 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе двое военнослужащих ВСУ получили ранения, один боец погиб.

На мариупольском направлении оккупанты из танков обстреляли Водяное и Лебединское. Из минометов - Гнутово, Чермалик, Талаковку, Павлополь и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Новотроицкое, Павлополь, Водяное и Широкино.

Также по Водяному и Широкино вели огонь БМП боевиков и снайперы.

На донецком направлении из минометов боевики обстреливали Авдеевку, Майорское, Троицкое, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Верхнеторецкое, Каменку и Невельске. По Каменке открывал огонь снайпер.

На луганском направлении из 120-мм минометов гибридная армия РФ обстреляла Новоалександровку, Новтошковское и Крымское, из гранатометов - Троицкое.



Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий пятеро военных получили травмы и ранения, никто не погиб.

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