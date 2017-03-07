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Минобороны: Размещение военных в городе и поблизости урегулируют

07.03.2017 13:50
Боевой устав собираются модернизировать в той части, которая затрагивает вопросы размещения войск в городах или рядом с ними
Минобороны: Размещение военных в городе и поблизости урегулируют
Фото: пресс-служба ОК Север
Оборонное ведомство намерено поменять боевой устав Сухопутных войск ВСУ в части определения места дислокации подразделений в границах городов или рядом с ними. Об этом на брифинге рассказала спикер Миниобороны Виктория Кушнир.

"Сейчас разрабатываются изменения в боевой устав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в той его части, которая урегулирует военное присутствие в границах или в непосредственной близости от населенных пунктов и критически важной инфраструктуры", - сказала она.

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В это время в городе-саттелите Донецка Авдеевке третьи сутки нет света и время от времени пропадает вода из-за непрекращающихся боевых действий. Снаряды боевиков иногда попадают в здания Донецкой фильтровальной станции и обрывают линии электропередач.

Также в результате боев страдают жилые кварталы города, куда время от времени бьют боевики, в том числе из систем тяжелого вооружения.

Наблюдатели ОБСЕ неоднократно призывали к демилитаризации прилегающей к жилой застройке зоны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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