Боевики закупают форму ВСУ для дискредитации сил АТО - разведка

Разведка также сообщает, что РФ агитирует своих военных, побывавших в Донбассе, отправляться на боевые задания в Сирию

С целью подготовки пропагандистских материалов для дискредитации сил АТО командование гибридных войск РФ поручило боевикам организовать закупку около 1000 комплектов обмундирования ВСУ. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины в Facebook.

Также ГУР сообщает, что частные компании РФ ведут агитационную работу среди российских военнослужащих для отправки их в Сирию. Основной целевой аудиторией этой агитации являются военнослужащие, имеющие опыт боевых действий против сил АТО в Донбассе.

7 марта сообщалось, что российские оккупанты сняли постановочное видео о якобы нападении украинских диверсантов на позиции террористов во временно оккупированной части Луганской области.

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