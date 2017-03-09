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Боевики закупают форму ВСУ для дискредитации сил АТО - разведка

09.03.2017 04:30
Разведка также сообщает, что РФ агитирует своих военных, побывавших в Донбассе, отправляться на боевые задания в Сирию
Боевики закупают форму ВСУ для дискредитации сил АТО - разведка
Фото: mil.gov.ua

С целью подготовки пропагандистских материалов для дискредитации сил АТО командование гибридных войск РФ поручило боевикам организовать закупку около 1000 комплектов обмундирования ВСУ. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины в Facebook.

Также ГУР сообщает, что частные компании РФ ведут агитационную работу среди российских военнослужащих для отправки их в Сирию. Основной целевой аудиторией этой агитации являются военнослужащие, имеющие опыт боевых действий против сил АТО в Донбассе. 

7 марта сообщалось, что российские оккупанты сняли постановочное видео о якобы нападении украинских диверсантов на позиции террористов во временно оккупированной части Луганской области.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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