В ОБСЕ сообщили, где боевики прячут Грады

Во временно оккупированных районах Донбасса наблюдатели зафиксировали несколько танков и РСЗО Град

На основе данных воздушного наблюдения 6 марта было обнаружено не менее 16 реактивных систем залпового огня Град недалеко от оккупированного Хрустального (бывший Красный Луч, - ред). Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

За линиям отвода, но за пределами мест хранения на основе данных воздушного наблюдения 6 марта также было обнаружено три танка вблизи Хрустального и пять танков на полигоне недалеко от оккупированного поселка Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска).

Наблюдатели посетили посетила постоянное место хранения вооружения боевиков, расположение которого соответствует линиям отвода, и впервые отметила там отсутствие одного танка.

Наблюдатели зафиксировали боевые бронированные машины (ББМ) и зенитную установку, а также следы машин военного типа в зоне безопасности.

В оккупированных районах члены патруля миссии видели один бронетранспортер (БТР-70), двигавшийся к северо-западу неподалеку Ясиноватой, одну БМП-1, которую буксировал грузовик в восточном направлении в Луганске, одну БМП (модификацию) к югу от памятника князю Игорю вблизи Станицы Луганской, и один MT-ЛБ, двигавшийся к юго-востоку неподалеку пгт Ломоватка (57 км к юго-западу от Луганска).

"К западу от пгт Старобешево (32 км к юго-востоку от Донецка) СММ также видела следы, которые, по оценкам, принадлежали минимум трем ББМ", - добавили в пресс-службе.

10 февраля сообщалось, что более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.