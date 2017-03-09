Уничтоженный в Донбассе снайпер-боевик был россиянином - военные

Ликвидация боевика оккупационного контингента в зоне АТО произошла вчера под Авдеевкой, когда военные пресекли попытку диверсантов подойти ближе

Ликвидированный вчера, 8 марта, на линии боевого столкновения в зоне проведения антитеррористической операции боевик-снайпер был российским наемником. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук.

"Кстати, новость от 8 марта: ребята наши ДРГ отбили. Снайпера прихлопнули, рашика с дыровскими документами", - пишет пресс-атташе подразделения, которое удерживает позиции ВСУ в районе Авдеевки.

По данным страницы 72 ОМБр в соцсети, произошло это в районе Авдеевской промзоны.

Утром 9 марта 2017 года штаб АТО сообщил, что на переднем крае фронта силы АТО засекли снайперскую группу противника, уничтожив одного боевика.

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