Штаб: боевики обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки из танка

Трое украинских военных ранены. С начала суток зафиксировано 30 обстрелов

Боевики продолжают обстрел позиций сил АТО. С начала суток зафиксировано 30 обстрелов. Трое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов. Из стрелкового оружия, гранатометов, танка и 82 мм минометов террористы вели огонь по позициям ВСУ недалеко от Марьинки.

Из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли силы АТО возле Широкино, Гнутово и Водяного.

На донецком направлении под Авдеевкой террористы использовали стрелковое оружие, пулеметы крупного калибра, гранатометы разных систем и 82 мм минометы. Под Новотроицким вел огонь снайпер, а рядом с Зайцевым - БМП.

Опорные пункты в районе Луганского обстреливались из минометов 82 мм и 120 мм калибров, а из гранатометов - позиции недалеко от Майорска.

На луганском направлении по укреплениям недалеко от Валуйского гибридные войска РФ вели огонь из стрелкового оружия.

Ранее сегодня сообщалось, что наблюдательная миссия ОБСЕ готова к зеркальному патрулированию для содействия ремонту Донецкой фильтровальной станции.

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