Боевики обстреливают позиции ВСУ в районе Авдеевки из Градов

За два часа гибридная армия РФ выпустила по силам АТО больше десяти ракет

Боевики около 19:00 начали обстреливать позиции украинских военных в районе Авдеевки из реактивных установок залпового огня БМ-21 Град. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



По состоянию на 21:15 в направлении позиций ВСУ террористы выпустили больше десяти ракет.



Сегодня под Авдеевкой боевики использовали стрелковое оружие, пулеметы крупного калибра, гранатометы разных систем и 82 мм минометы.

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