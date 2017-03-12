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Боевики обстреливают позиции ВСУ в районе Авдеевки из Градов

12.03.2017 23:28
За два часа гибридная армия РФ выпустила по силам АТО больше десяти ракет
Боевики обстреливают позиции ВСУ в районе Авдеевки из Градов
Фото: EPA

Боевики около 19:00 начали обстреливать позиции украинских военных в районе Авдеевки из реактивных установок залпового огня БМ-21 Град. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

По состоянию на 21:15 в направлении позиций ВСУ террористы выпустили больше десяти ракет.

Сегодня под Авдеевкой боевики использовали стрелковое оружие, пулеметы крупного калибра, гранатометы разных систем и 82 мм минометы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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