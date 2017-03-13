В штабе заявили о резкой эскалации: возросло количество раненых

По состоянию на 21:00 ранены четверо украинских военных получили ранения, еще четверо получили боевые травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

При этом в сводке штаба АТО по состоянию на 18:00 сообщалось лишь об одном раненном военном.

"Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. Количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины растет. По состоянию на 21:00 ранены четверо украинских защитников, еще четверо получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

Как сообщили в штабе, также сегодня вечером в результате обстрела боевиков Авдеевской промзоны была ранена 36-летняя женщина - волонтер.

Она с диагнозом касательное легкое ранение мягких тканей грудной клетки доставлена 66-й мобильный госпиталь.

По данным пресс-центра АТО, за сегодняшний день оккупанты 42 раза применяли оружие против украинских веонных.

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