Полиция отпустила всех задержанных участников блокады: видео

Полиция отпустила 45 задержанных вчера в рамках проведения контрдиверсионных мер участников блокады ОРДЛО. Об этом написал начальник Донецкого областного управления полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

По словам Аброськина, ни один из задержанных не получил телесных повреждений.

Он рассказал, что из 45 задержанных 8 человек, которые с их слов участвовали в АТО, 4 - владельца оружия и 6 - ранее судимых лиц. "Один из задержанных - житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на свободу в 2013 году", - добавил Аброськин.





13 марта в Донецкой области сотрудники СБУ в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человека. Правоохранители заявили, что изъяли у задержанных восемь единиц огнестрельного оружия, два предмета похожих на гранаты, большое количество бутылок с зажигательной смесью.

Задержанных доставили в в Торецкое отделение полиции со станции Кривой Торец для проверки.

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