Садовому может грозить отстранение от должности - Луценко

Если по результатам расследования обвала на Грибовичской свалке мэру Садовому вручат подозрение, то это может привести к отстранению

Если мэру Львова Андрею Садовому по результатам расследования обвала на свалке в Грибовичах вручат подозрение, то это может привести к отстранению от должности. Об этом сказал глава ГПУ Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK.



"Если ему будет вручено подозрение в халатности со смертельными случаями, это достаточно серьезное обвинение, оно может привести и к отстранению его от занимаемой должности, и к уголовной ответственности, предусмотренной законодательством", - пояснил генеральный прокурор.



По словам Луценко, сначала нужно дождаться, когда закончится следствие.



16 февраля в суд направили обвинительный акт в отношении чиновника Львовского горсовета, фигурирующего в деле о трагических событиях на Грибовичской мусорной свалке.