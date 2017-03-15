Садовому может грозить отстранение от должности - Луценко
Если мэру Львова Андрею Садовому по результатам расследования обвала на свалке в Грибовичах вручат подозрение, то это может привести к отстранению от должности. Об этом сказал глава ГПУ Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK.
"Если ему будет вручено подозрение в халатности со смертельными случаями, это достаточно серьезное обвинение, оно может привести и к отстранению его от занимаемой должности, и к уголовной ответственности, предусмотренной законодательством", - пояснил генеральный прокурор.
По словам Луценко, сначала нужно дождаться, когда закончится следствие.
16 февраля в суд направили обвинительный акт в отношении чиновника Львовского горсовета, фигурирующего в деле о трагических событиях на Грибовичской мусорной свалке.
29 мая 2016 года на свалке в селе Грибовичи под Львовом возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать утром следующего дня.
После пожара на полигоне произошел обвал, под горами мусора оказались трое спасателей, все они погибли. По факту обвала было открыто уголовное производство.
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