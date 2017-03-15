Сутки в АТО: шестеро военных ранены и один травмирован

Больше всего обстрелов за прошлые сутки было на мариупольском направлении, а около Луганского боевики вели огонь из артиллерии калибром 112 мм

За прошлые сутки в Донбассе шестеро украинских военных были ранены и один получил травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Всего за сутки было 106 обстрелов со стороны боевиков. Их них 44 - с использованием минометов. Дважды террористы стреляли из танков и один раз - из артиллерии калибром 122 мм.



Больше всего обстрелов было на мариупольском направлении. По огнем минометов оказались позции сил АТО в районе Водяного, Павлополя и Гнутово. В Марьинке вел огонь танк, в Водяном, Широкино и Березовом - БПМ.



Около Гнутово, Новомихайловки и Широкино работал снайпер боевиков.



На донецком направлении в районе Авдеевки гибридная армия РФ вела огонь по позициях ВСУ из пулеметов, гранатометов разных систем, минометов, а позже - из танка.



По позициях около Зайцево, Опытного, шахты Бутовка, Луганского, Троицкого и Камянки боевики стреляли из гранатометов и минометов, а около Луганского - из 122-мм артиллерии.



На луганском направлении по силам АТО около Крымского стреляли из минометов 120-мм калибра, гранатометов и пулеметов. На позициям под Новоалександровкой, Желтым и Новозвановкой работали снайперы.

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 54 раза обстреляли позиции украинских военных.

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