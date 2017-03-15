Сутки в АТО: шестеро военных ранены и один травмирован
За прошлые сутки в Донбассе шестеро украинских военных были ранены и один получил травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Всего за сутки было 106 обстрелов со стороны боевиков. Их них 44 - с использованием минометов. Дважды террористы стреляли из танков и один раз - из артиллерии калибром 122 мм.
Больше всего обстрелов было на мариупольском направлении. По огнем минометов оказались позции сил АТО в районе Водяного, Павлополя и Гнутово. В Марьинке вел огонь танк, в Водяном, Широкино и Березовом - БПМ.
Около Гнутово, Новомихайловки и Широкино работал снайпер боевиков.
На донецком направлении в районе Авдеевки гибридная армия РФ вела огонь по позициях ВСУ из пулеметов, гранатометов разных систем, минометов, а позже - из танка.
По позициях около Зайцево, Опытного, шахты Бутовка, Луганского, Троицкого и Камянки боевики стреляли из гранатометов и минометов, а около Луганского - из 122-мм артиллерии.
На луганском направлении по силам АТО около Крымского стреляли из минометов 120-мм калибра, гранатометов и пулеметов. На позициям под Новоалександровкой, Желтым и Новозвановкой работали снайперы.
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 54 раза обстреляли позиции украинских военных.
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