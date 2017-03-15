Аброськин об инциденте в Славянске: Угрожали вырезать наши семьи

Вчера колонна из 12-14 машин, которые поддерживают участников блокады ОРДО, пыталась прорваться через блокпост полиции в Славянске

По факту попытки прорыва автоколонны на въезде в Славянск следственное управлением ГУ НП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа Уголовного кодекса). Об этом сообщил у себя в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Угрожали вырезать семьи сотрудников полиции (участники автоколонны, - ред), которые находились на блокпосту, оскорбляли и унижали полицейских: вы все донецкие сепаратисты", - отметил Аброськин.

Сотрудники полиции отметили, что народный депутат Владимир Парасюк в грубой форме общался с полицейскими.

"Колонна состояла из 12-14 машин, Парасюк вышел и начал громко кричать - что мы здесь делаем, а каких основаниях их останавливаем, он грубой форме начал расспрашивать основания их остановки. Потом они стали прорываться через блокпост и наехали на сотрудников полиции, которые преграждали им дорогу, их было 50-60 человек", - отметил один из пострадавших полицейских.

По его словам, его коллегу попытались за автомат затянуть в толпу.

"Автомобиль народного депутата Парасюка наехал мне по ногам, после из машины вышло много людей неизвестных, которые меня окружили и за автомат тянули в свою толпу", - отметил полицейский.

При попытке оказать ему помощь другой полицейский получил удар металлическим предметом в лицо.

"Парасюк провоцировал конфликт, показывал свое удостоверение депутата и бил этим удостоверением в лицо сотрудника полиции, они угрожали вырезать семьи, часть сотрудников которые были на блокпосту", - сказали в полиции.

"Я не позволю унижать полицейских Донецкой области, которые уже третий год на войне под обстрелами помогают людям в прифронтовых городах, многие из которых лишились семей и домов, покинув оккупированную территорию, но остались верными присяги, данной гражданам Украины. Мы и дальше будем нести службу на блокпостах, потому что именно здесь мы изымаем большое количество незаконного оружия, тем самым сохраняем жизни наших граждан в мирных городах нашей страны", - подчеркнул Аброськин.

15 марта сообщалось, что сотруднику полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух.

14 марта, около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт.

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