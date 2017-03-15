Аброськин: Против Парасюка нет уголовного производства

Все повестки, которые были вручены тем, кто унижал и оскорблял полицейских, участники инцидента порвали, сказал глава ГУ Нацполиции в Донецкой области

Уголовное производство открыто только по факту блокировки автоколонны в Славянске, а не в отношении народного депутата Владимира Парасюка, который угрожал сотрудникам полиции. Об этом сегодня LIGA.net сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа Уголовного кодекса) по факту инцидента. Мы не можем открыть дело против Парасюка, поскольку он является народным депутатом Украины. Идут следственные действия", - сказал Аброськин.

По его словам, все повестки, которые были вручены тем, кто унижал и оскорблял полицейских, участники инцидента порвали.

"Парасюк также препятствовал полицейским и рвал повестки", - заявил глава полиции Донецкой области.

14 марта 2017 года около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт. 15 марта сообщалось, что сотруднику полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух.

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