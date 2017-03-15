Аброськин сообщил новые детали о Парасюке: шоу продолжается
Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что на редут в Бахмут приехал народный депутат Владимир Парасюк с якобы повязкой на руке. Об этом он заявил у себя в Facebook.
"Буквально 20 минут назад "народный артист" Парасюк приехал на редут в Бахмут. Зашел в палатку, нанес "сценический грим" и уже оттуда вышел в бинтах - на левую руку одел повязку для поддержания руки", - отметил Аброськин.
По его словам, до этого за полчаса до своего появления на редуте он был в Бахмутской городской больнице.
"Там ему диагностировали - потертости на локтевых суставах рук. Шоу имени Парасюка продолжается. Скоро в интернете появятся снимки "Вова в бинтах", - сказал Аброськин.
Глава МВД Арсен Аваков у себя в Twitter отметил: "Никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк".
14 марта 2017 года около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт.
15 марта сообщалось, что сотруднику полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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