Боевики препятствуют ремонту Донецкой фильтровальной станции

Ремонтные бригады не могут восстановить ЛЭП в Авдеевке и работу Донецкой фильтровальной станции, потому что боевики не дают гарантий безопасности

В результате обстрела боевиками линий электропередач Макеевка-Авдеевский коксохимический завод город остался без электроснабжения и была приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей Авдеевку, Донецк и Ясиноватую питьевой водой. Ремонтные работы были запланированы на 15 марта, но провести их невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности для ремонтных бригад со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Отмечается также что российская сторона Совместного центра контроля и координации не может эффективно выполнять возложенные на нее обязанности и повлиять на террористов для обеспечения работы Донецкой фильтровальной станции и возобновления электроснабжения.

Штаб информирует, что боевики продолжают обстрел позиций ВСУ, населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Ремонтные работы предварительно перенесены на 16 марта.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Нацгвардии совместно с полицией и пограничной службой перекрыли все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения.

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