В Донбасс вторглись две колонны 62-го путинского конвоя

Оккупанты переправили груз на территорию ОРДЛО двумя партиями через контрольно-пропускные пункты, которые не контролируются украинскими пограничниками

Сегодня утром две колонны из 40 грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью" для боевиков гибридной армии РФ в Донбассе незаконно пересекли госграницу Украины. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС.

Оккупанты переправили груз на территорию ОРДЛО двумя партиями через КПП Донецк и Матвеев Курган, которые как раз находятся на том отрезке границы, который Украина не контролирует с 2014 года.

Как заявили сами оккупанты, в составе груза - более 500 тонн продуктов питания, но Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора.

28 февраля 2017 года в оккупированный Донбасс вторгся 61-й "гуманитарный конвой" МЧС России.

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