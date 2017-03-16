В ряды боевиков вербуют бывших военных РФ с боевым опытом - ГУР

Главари отдельных бандгруппировок жалуются, что почти половину "молодого пополнения" составляют лица с проблемами со здоровьем и ранее судимые

С территории России во временно оккупированные районы Донбасса прибывают завербованные бывшие российские военные, которые участвовали в чеченских войнах и других вооруженных конфликтах, однако были уволены по состоянию здоровья или за правонарушения. Российское командование террористических организаций ДНР и ЛНР приняло закрытое решение "об упрощенном порядке приема" таких лиц в ряды боевиков, сообщает Главное управление разведки Минобороны в ежедневной Facebook-сводке.



В то же время главари отдельных бандгруппировок жалуются, что почти половину "молодого пополнения" составляют лица, которые "имеют недостатки слуха, зрения и речи, привлекались к уголовной ответственности, лечились от алкоголизма и наркозависимости".



По данным разведки, в ОРДЛО по-прежнему растет количество преступлений, совершенных террористами в отношении гражданского населения. В частности, во временно оккупированных Пикузах Донецкой области боевики так называемой морской пехоты открыто занимаются мародерством, под предлогом проверки грабят покинутые мирными жителями дома.

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Также оккупанты продолжают попытки дискредитации сил АТО. Как сообщает ГУР, 15 марта 2017 года якобы для фиксации обстрелов со стороны украинских военных на передовых позициях террористов ЛНР под руководством "специалистов" так называемого центра информационного противоборства с целью изготовления провокационных материалов работали "журналисты военных СМИ".

15 марта 2017 года разведка сообщала, что во временно оккупированной Горловке в результате стычек между террористами зарезали двух пророссийских наемников.

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