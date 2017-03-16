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Суд конфисковал входившее в порты Крыма судно Sky Moon

16.03.2017 16:40
В военной прокуратуре отметили, что впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации морского судна.
Суд конфисковал входившее в порты Крыма судно Sky Moon
Фото: Госпогранслужба

Малиновский райсуд Одессы  принял решение конфисковать танзанийское судно Sky Moon, которое, многократно нарушая таможенные правила Украины, входило в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Суд признал капитана судна виновным в незаконном перемещении из Крыма более 3 тыс тонн технической соды на сумму около 18,5 млн грн и постановил конфисковать ее в доход государства. Также судом принято решение о конфискации судна Sky Moon, которое использовалось для совершения правонарушения.

В прокуратуре отметили, что это самая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая была конфискована. Также впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации морского судна.

В ведомстве добавили, что к уголовной ответственности уже привлечены и предстанут перед судом капитан судна, а также один из основателей компании-грузовладельца - гражданин Молдовы. Решается вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца - гражданина Румынии, который организовал перевозки.

Прокуратура направила в суд обвинение против капитана танзанийского судна Sky Moon 21 февраля.

30 ноября прошлого года сотрудники Госпогранслужбы в украинских внутренних водах на Дунае задержали вместе с экипажем грузовое судно Sky Moon. По данным ГПСУ, капитан судна пытался сымитировать поломку машины, однако, судно было задержано и доставлено в порт Рени.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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