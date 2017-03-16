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Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: снаряд попал в дом

16.03.2017 22:35
Около 17:00 снаряды боевиков разорвались в старой части Авдеевки. Один из них попал в дом по ул. Тургенева. Обошлось без пострадавших и жертв
Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: снаряд попал в дом
Фото: dn.npu.gov.ua

Подконтрольные РФ бандформирования открыли огонь в сторону жилых кварталов Авдеевки. В результате обстрела поврежден частный дом, никто из мирных жителей не пострадал, сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

"Сегодня около 17:00 снаряды снова разорвались в старой части города. Один из них попал в крышу в доме 31 по ул. Тургенева. Женщина, которая во время обстрела находилась в доме, успела выскочить во двор и чудом избежала ранений", - рассказали в полиции.

В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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