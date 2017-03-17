В Днепре задержали пять фур с мусором из Львова

Грузовики ехали через Днепр транзитом в Покровск Донецкой области, в полиции намерены отправить фуры обратно во Львов

В Днепре в четверг, 16 марта, задержали четыре 40-тонных грузовика с мусором со Львова. Об этом сообщили в Днепропетровском городском отделе полиции, передает Радио Свобода.



Машины с мусором ехали транзитом со Львова в Покровск Донецкой области.



Грузовики остановили в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. На место вызвали следственно-оперативную группу и специалистов санэпидслужбы.



Полиция будет сопровождать машины на обратном пути во Львов.

Ночью 16 марта в Донецкой области задержаны пять грузовиков, перевозивших твердые бытовые отходы из Львова. 13 марта две фуры мусора пытались ввезти в Кривой Рог.

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