В Днепре задержали пять фур с мусором из Львова
В Днепре в четверг, 16 марта, задержали четыре 40-тонных грузовика с мусором со Львова. Об этом сообщили в Днепропетровском городском отделе полиции, передает Радио Свобода.
Машины с мусором ехали транзитом со Львова в Покровск Донецкой области.
Грузовики остановили в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. На место вызвали следственно-оперативную группу и специалистов санэпидслужбы.
Полиция будет сопровождать машины на обратном пути во Львов.
Ночью 16 марта в Донецкой области задержаны пять грузовиков, перевозивших твердые бытовые отходы из Львова. 13 марта две фуры мусора пытались ввезти в Кривой Рог.
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