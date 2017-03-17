В Донецкой области на блокпостах полиция изъяла 60 единиц оружия

Полиция совместно с СБУ и Нацгвардией продолжает отработку в Бахмуте, Торецкое, Гнутово, Павлополь и Чермалык

В Донецкой области с 4 по 15 марта сотрудники полиции изъяли более более 60 единиц оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

За период отработки территории правоохранители проверили более двух тысяч единиц автотранспорта и около 200 владельцев оружия.

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил необходимость соблюдения личным составом дисциплины, меры личной безопасности и вежливого отношения к гражданам и поставил задачу провести дополнительные занятия и инструктажи.





В настоящее время полиция совместно с СБУ и Нацгвардией продолжает отработку в Бахмуте, Торецкое, Гнутово, Павлополь и Чермалык.





Аброськин также назвал недопустимым поведение народного депутата Владимира Парасюка по отношению к сотрудникам полиции, когда он высказывал оскорбления в их адрес, унижал и угрожал физической расправой им и их семьям

17 марта сообщалось, что личный состав полиции обратился к президенту, главе Верховной Рады и генпрокурору с просьбой лишить депутата Владимира Парасюка неприкосновенности.

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15 марта сообщалось, что по факту попытки прорыва автоколонны на въезде в Славянск следственное управлением ГУ НП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа Уголовного кодекса).

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