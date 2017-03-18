Вандалы облили краской памятник Елене Телиге в Киеве

Памятник, деньги на который собрала киевская община, открыли меньше месяца назад

В Бабьем Яру в Киеве сегодня ночью вандалы облили красной краской памятник Елене Телиге. Об этом сообщил глава ОУН Богдан Червак на странице в Facebook.



Памятник открыли 25 февраля. Его сделали на деньги киевской общины и он стоит около восьми миллионов гривень.

Телига была членом ОУН. Хотя достоверной информации нет, но считается, что ее с мужем расстреляли в Бабьем Яру в 1942 году.

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