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Вандалы облили краской памятник Елене Телиге в Киеве

18.03.2017 10:32
Памятник, деньги на который собрала киевская община, открыли меньше месяца назад
Вандалы облили краской памятник Елене Телиге в Киеве
Фото: Богдан Червак/Facebook

В Бабьем Яру в Киеве сегодня ночью вандалы облили красной краской памятник Елене Телиге. Об этом сообщил глава ОУН Богдан Червак на странице в Facebook.

Памятник открыли 25 февраля. Его сделали на деньги киевской общины и он стоит около восьми миллионов гривень. 

Телига была членом ОУН. Хотя достоверной информации нет, но считается, что ее с мужем расстреляли в Бабьем Яру в 1942 году. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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