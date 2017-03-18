ОБСЕ: боевики бросили контейнеры от противотанковых ракет

Миссия видела свежие следы военной техники боевиков в районе размещения пустых контейнеров от противотанковых управляемых ракет

В оккупированном Александровске (10 км к западу от Луганска, - ред.) члены патруля Специальной мониторингговой миссии ОБСЕ увидели восемь пустых контейнеров от противотанковых управляемых ракет. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

Наблюдатели также зафиксировали свежие следы военной техники пророссийских наемников и сильно поврежденные деревья поблизости.

Возле села Новогригорьевка (33 км к западу от Луганска) СММ видела бронированную землеройную машину (ПЗМ-3).

В Кальмиусском (бывшее Комсомольское, - ред), которое расположено в 42 км к юго-востоку от Донецка) был зафиксирован МТ-ЛБ боевиков.

На минувшей неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 14 тысяч 698 нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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