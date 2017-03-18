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Сегодня двое бойцов АТО получили ранения - штаб

18.03.2017 18:03
Боевики с начала нынешних суток 36 раз нарушили режим тишины
Сегодня двое бойцов АТО получили ранения - штаб

В течение дня, 18 марта, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Было зафиксировано 36 обстрелов позиций сил АТО.

На донецком направлении по опорным пунктам ВС Украины в районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм.

По позициям ВСУ рядом с Невельским и Луганским российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120, вблизи Песок из крупнокалиберных пулеметов, а по Зайцево из стрелкового оружия и гранатометов.

На мариупольском направлении для поражения позиций сил АТО рядом Водяным боевики использовали дважды артиллерию калибра 122, а вблизи Гнутово стрелковое оружие, БМП - по Широкино.

В Луганской области усилились обстрелы по опорным пунктам сил АТО в районе Троицкого из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Крымского велся обстрел из гранатометов различных систем, минометов калибра 85 и 120 мм, а позже террористы использовали танк в районе Трехизбенки и Попасной. 

17 марта в зоне АТО погибли четверо украинских военных.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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