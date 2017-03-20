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Все пассажиры разбившегося в Южном Судане самолета выжили

20.03.2017 20:44
Когда самолет разбился, его двери открылись, что позволило пилоту и аварийно-спасательным бригадам вытащить всех пассажиров и членов экипажа
Все пассажиры разбившегося в Южном Судане самолета выжили
Фото: twitter.com/Nation_Courier

Все 49 пассажиров разбившегося в Южном Судане пассажирского самолета выжили. Об этом говорится в официальном сообщении аэропорта, передает АР.

"Самолет приземлился, а затем снова поднялся. Пилот не мог его контролировать ", - сказал исполняющий обязанности менеджера аэропорта Вау Стивен Янгюл.

Когда самолет разбился, его двери открылись, что позволило пилоту и аварийно-спасательным бригадам вытащить всех пассажиров и членов экипажа. Раненых госпитализировали.

Сегодня в Южном Судане разбился  пассажирский самолет. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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