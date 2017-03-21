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Жену сепаратиста Губарева вызвали на допрос в СБУ

21.03.2017 12:07
Екатерину Губареву вызвали на допрос в качестве подозреваемой для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 27, 28 и 29 марта
Жену сепаратиста Губарева вызвали на допрос в СБУ
Екатерина Губарева (скриншот с видео youtube.com)

Жену члена террористической организации ДНР Павла Губарева Екатерину вызвали в качестве подозреваемой на допрос в Службу безопасности Украины. Соответствующая повестка напечатана в Урядовому кур’єрі.

Согласно повестке, Екатерину Губареву вызвали на допрос в качестве подозреваемой для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 27, 28 и 29 марта к старшему следователю в ОВД ГСУ СБ Украины в каб. 306 в Киеве на ул. Владимирской, 33.

Как отмечается в повестке, Екатерину Губареву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст 258-3 - создание террористической организации, руководство такой организацией или участие в ней и ч.1 ст.258-5 - финансирование терроризма УК.


Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования по сепаратисту Павлу Губареву.

Губарев и его супруга Екатерина являются фигурантами списка санкций Украины против России.

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В марте 2014 года Губарев провозгласил себя "народным губернатором", когда сепаратисты в Донецке захватили здание областной администрации.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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