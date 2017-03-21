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СБУ за время проведения АТО потеряла более двадцати сотрудников

21.03.2017 20:13
Один из них - капитан СБУ Виктор Мандзик - погиб ровно два года назад в Волновахе
СБУ за время проведения АТО потеряла более двадцати сотрудников
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины за время проведения антитеррористической операции потеряла более двадцати сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Один из них - капитан СБУ Виктор Мандзик - погиб ровно два года назад в Волновахе.

"Мы стараемся не только почтить память наших Героев, но и донести правду про российскую агрессию, направленную не только на присвоение Крыма и Донбасса, а на тотальную оккупацию и уничтожение Украины как самостоятельного и суверенного государства", ‒ заявил глава СБУ Василий Грицак на благотворительном мероприятии, посвященном памяти погибших сотрудников спецслужбы. 

По состоянию на 21 ноября 2016 года, в зоне АТО погибли 2145 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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