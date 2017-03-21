Задержанный в Москве Цимбалюк отказался давать пояснения полиции

Украинский журналист считает свое задержание безосновательным

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил о безосновательности своего задержания полицией в Москве и отказался давать пояснения. Он сказал об этом в комментарии УНИАН.

"По российскому законодательству, они не имели права нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, неподалеку от смотровой площадки", - заявил он.

Цимбалюк написал отказ от дачи каких-либо пояснений.

Как сообщил журналист, его задержали после того, как он записал интервью с аспирантом исторического факультета МГУ Захаром Сарапулом, который 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил флаг Украины.

"После того как мы записали интервью, Захар получил флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция, начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации", - сообщил Цимбалюк.

Журналист считает свое задержание безосновательным.

Он также сообщил, что вместе с ним задержали и оператора 1+1 Никиту Бородина.

Как сообщалось ранее, сегодня в Москве полицейские задержали украинского журналиста, корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.