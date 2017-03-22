В Одессе задержали разыскиваемого Интерполом израильтянина

Интерпол разыскивал мужчину за распространение кокаина, на родине ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 27 лет

Сегодня, 22 марта, пограничники Одесского отряда задержали гражданина Израиля, который находился в международном розыске за продажу кокаина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В международном аэропорту Одесса во время оформления рейса Стамбул-Одесса на одном из пассажиров произошло срабатывание базы данных Интерпола.

"В результате дальнейшей проверки выяснилось, что 29-летнего гражданина Израиля разыскивают правоохранительные органы с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Израиль для привлечения к уголовной ответственности за незаконную торговлю, экспорт и импорт кокаина. За распространение наркотиков на родине иностранцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 27 лет", - говорится в сообщении.

По данному факту проинформировано Украинское бюро Интерпола. Мужчина задержан и передан представителям Национальной полиции.

17 марта в международном аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина Польши, находившегося в розыске Интерпола за мошенничество.

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