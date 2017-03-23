Пожар на артскладе в Балаклее: эвакуированы около 20 тыс человек

Из Балаклеи и близлежащих сел эвакуированы почти 20 тысяч человек местного населения, сообщает ГСЧС

В связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области по состоянию на 07:30 23 марта эвакуированы около 20 тысяч человек. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



Из Балаклеи эвакуированы более 16 тысяч 317 человек, из села Вербовка - 2,7 тысяч человек в село Пришиб (16 км от Балаклеи), из села Яковенково - 806 человек в Волохов Яр (20 км от Балаклеи).

В ночь на 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в Балаклее начался пожар и, как следствие, детонация боеприпасов.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал одной из вероятных причин инцидента диверсию.



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