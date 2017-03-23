Диверсия в Балаклее: СБУ открыла уголовное производство

Уголовное производство открыто по статье "диверсия". В то же время в СБУ допускают смену квалификации дела в ходе расследования

Служба безопасности по представлению военной прокуратуры открыла уголовное производство по ст. 113 УК Украины (диверсия) по факту чрезвычайного происшествия на складе боеприпасов в Балаклее. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



Она отметила, что в ходе расследования квалификация дела может быть изменена, если будут выяснены новые обстоятельства. Также в СБУ пока не располагают информацией о подозреваемых и задержанных в ходе следственных действий.

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23 марта сообщалось, что в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Балаклее по состоянию на 07:30 эвакуированы около 20 тысяч человек.



В ночь на 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в Балаклее начался пожар и, как следствие, детонация боеприпасов.

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