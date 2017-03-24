В пятницу ВСУ понесли потери: двое погибших

По данным штаба, обстановка в Донбассе остается напряженной. За день гибридная армия РФ 48 раз открывала огонь по позициям ВСУ, погибли двое военных

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 48 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе двое бойцов ВСУ погибли.

Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком направлении. По позициям АТО у Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов, также использовали 152-мм артиллерию.

Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты использовали вблизи Авдеевки и Майорска, затем применили 120-мм минометы.

У шахты Бутовка позиции украинских военных обстреливал танк, вблизи Троицкого огонь велся из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На мариупольском направлении вблизи Широкино и Водяного террористы обстреливали позиции АТО из 120-мм и 82-мм минометов. Вблизи Водяного морских пехотинцев обстреливал снайпер.

На луганском направлении по позициям у Новозвановки боевики открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов.

Также в штабе сообщили о ранении мужчины во время обстрела Авдеевки.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий один украинский военный погиб возле Троицкого в Луганской области.

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