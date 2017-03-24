В пятницу ВСУ понесли потери: двое погибших
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 48 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе двое бойцов ВСУ погибли.
Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком направлении. По позициям АТО у Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов, также использовали 152-мм артиллерию.
Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты использовали вблизи Авдеевки и Майорска, затем применили 120-мм минометы.
У шахты Бутовка позиции украинских военных обстреливал танк, вблизи Троицкого огонь велся из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На мариупольском направлении вблизи Широкино и Водяного террористы обстреливали позиции АТО из 120-мм и 82-мм минометов. Вблизи Водяного морских пехотинцев обстреливал снайпер.
На луганском направлении по позициям у Новозвановки боевики открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов.
Также в штабе сообщили о ранении мужчины во время обстрела Авдеевки.
Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий один украинский военный погиб возле Троицкого в Луганской области.
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