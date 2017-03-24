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В пятницу ВСУ понесли потери: двое погибших

24.03.2017 18:27
По данным штаба, обстановка в Донбассе остается напряженной. За день гибридная армия РФ 48 раз открывала огонь по позициям ВСУ, погибли двое военных
В пятницу ВСУ понесли потери: двое погибших
Фото: EPA

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 48 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе двое бойцов ВСУ погибли.

Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком направлении. По позициям АТО у Зайцево боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов, также использовали 152-мм артиллерию.

Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты использовали вблизи Авдеевки и Майорска, затем применили 120-мм минометы.

У шахты Бутовка позиции украинских военных обстреливал танк, вблизи Троицкого огонь велся из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На мариупольском направлении вблизи Широкино и Водяного террористы обстреливали позиции АТО из 120-мм и 82-мм минометов. Вблизи Водяного морских пехотинцев обстреливал снайпер.

На луганском направлении по позициям у Новозвановки боевики открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов.

Также в штабе сообщили о ранении мужчины во время обстрела Авдеевки.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий один украинский военный погиб возле Троицкого в Луганской области.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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