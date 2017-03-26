ЧП в Балаклее: Собранные боеприпасы ликвидируют на спецполигоне

По словам пресс-офицера ВСУ, сейчас возле Балаклеи идет сбор боеприпасов. Они будут собраны и ликвидированы на полигоне, который сооружают неподалеку

Боеприпасы, которые разлетелись в результате взрывов в Балаклее, будут ликвидировать на полигоне, который сооружают недалеко от города. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил пресс-офицер ВСУ Владислав Волошин.

"Территория возле Балаклеи и вокруг арсенала разделена на участки, идет сбор боеприпасов, разбросанных во время взрывов. Они будут собраны и ликвидированы на полигоне, который сооружают тут неподалеку", - сказал он.

"Сооружают углубление и окружение, для того чтобы никто из гражданских не смог туда попасть. И через день-два будет ликвидация боеприпасов", - добавил Волошин.

Пресс-офицер ВСУ добавил, что арсенал посетили военные из США. "Были военные от США … Они приехали, осмотрели и послушали доклады о ситуации и обещали помощь. Они могут поставить нам оборудование и дать специалистов, которые научат работать на этом оборудовании", - сказал Волошин.

Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах.

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