Боевики обстреляли опорный пункт АТО под Авдеевкой: есть погибшие

По предварительным данным штаба АТО, в результате обстрела боевиками опорного пункта ВСУ под Авдеевкой трое бойцов погибли

В результате обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки погибли три военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО .

Обстрел позиций на данном направлении велся из 120-мм минометов, отметили в штабе.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки, погибли три военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что боевики продолжают использовать против позиций АТО по всей линии фронта тяжелое вооружение.

"В течение дня на разных направлениях по позициям наших войск и жилых кварталах населенных пунктов, противник применял артиллерию калибра 152-мм и 122-мм, 122-мм переносной реактивный комплекс "Град-П", минометы калибра 120-мм и 82-мм", - рассказали в штабе.

Ранее сегодня утром гибридная армия РФ применила РСЗО "Град" по мирным кварталам Авдеевки. В результате никто не погиб, повреждено 18 домов в старой части города.

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