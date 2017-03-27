Минобороны назвало имена погибших в катастрофе Ми-2

Вчера под Краматорском разбился военный вертолет Ми-2. Погибли пять офицеров Вооруженных Сил Украины

Минобороны опубликовало имена военнослужащих, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-2 под Краматорском.

Погибли пять офицеров Вооруженных Сил Украины:

- подполковник Волошин Евгений Петрович - командир экипажа;

- капитан Мовчан Дмитрий Васильевич - 2-й пилот;

- старший лейтенант Кондул Роман Григорьевич - борттехник;

- полковник Мельник Валерий Иванович - начальник управления организационно-планового и эксплуатации - заместитель начальника центрального автомобильного управления ВСУ;

- полковник Калитич Виктор Михайлович - начальник отдела ремонта РАВ управления эксплуатации, ремонта и технической подготовки центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ.

При этом отмечается, что Мельник и Калитич находились на борту вертолета в качестве пассажиров.

26 марта около 15:00 вблизи блокпоста в районе Малиновки Славянского района Донецкой области упал вертолет Ми-2. Судно принадлежало 18-й отдельной бригаде армейской авиации ВСУ, которая выполняла задачи в зоне АТО.

В результате катастрофы три члена экипажа и два пассажира погибли. Все они являлись военнослужащими ВСУ. Военной прокуратурой сил АТО начато досудебное расследование возможного нарушения правил полетов, которое привело к катастрофе.

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