Житель Донецкой области погиб при попытке разобрать боеприпас

По данным полиции, 50-летний житель Часова Яра нашел выстрел к гранатомету и решил разобрать его с помощью молотка

Житель города Часов Яр Донецкой области погиб, пытаясь разобрать снаряд к ручному противотанковому гранатомету. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



По данным правоохранителей, сегодня утром, 29 марта, 50-летний местный житель пошел собирать металлолом в лесополосе вблизи города, где, вероятно, и нашел выстрел от РПГ. Мужчина забрал боеприпас с собой вместо того, чтобы сообщить об опасной находке полицейским.





"По дороге к населенному пункту на расстоянии около 300 метров до жилых домов он решил разобрать боеприпас, используя при этом молоток, в результате чего устройство сдетонировало. Мужчина погиб на месте; других жертв, которых могло быть больше, к счастью, нет", - говорится в сообщении.





Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа нашла фрагменты гранатометного выстрела.

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17 марта 2017 года украинский военный погиб в зоне АТО, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве.

Фото: dn.npu.gov.ua



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