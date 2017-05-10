Под Широкино боевики обстреляли морпехов из переносных Градов

С начала текущих суток, 10 мая, террористы 15 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба АТО

Боевики гибридной армии РФ обстреляли позиции морских пехотинцев в районе Широкино из переносных реактивных систем Град-П (Партизан) и стрелкового оружия. Всего с начала текущих суток, 10 мая, зафиксировано 15 обстрелов позиций ВСУ в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



Согласно сообщению, также на приморском направлении террористы обстреливали из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции морпехов вблизи Гнутово и Павлополя. Обстрелам из пулеметов крупных калибров и гранатометов подверглись опорные пункты ВСУ под Новоселовкой Второй.



На донецком направлении из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по военным в районе Зайцево, из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Новгородского. Опорные пункты сил АТО вблизи Троицкого были обстреляны российско-террористическими войсками из вооружения БМП, а позиции в районе населенного пункта Пески - из противотанкового гранатомета.



На луганском направлении обстрелам из гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия подверглись позиции ВСУ у Валуйского, а защитников Крымского оккупанты обстреливали из автоматических гранатометов.



Читайте также: Боевики перемещают военную технику с парадов на передовую - ГУР

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об адекватном открытии ответного огня", - отметили в штабе АТО.



О потерях среди украинских военнослужащих с начала текущих суток не сообщается.

Ранее сегодня, 10 мая, сообщалось, что двое военнослужащих Нацгвардии получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве в Донбассе.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.