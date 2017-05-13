Апакан: Безопасность ОБСЕ в Донбассе должна стать приоритетом

Глава миссии ОБСЕ в Украине призвал обе стороны конфликта выполнить обещания относительно безопасности без оговорок и проволочек

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан в своем обращении к постоянному совету ОБСЕ в Вене заявил, что безопасность невооруженных гражданских наблюдателей СММ, точно также как и других гражданских лиц на востоке, должна быть приоритетом для сторон конфликта.Об этом сообщает пресс-служба миссии в Facebook.

"Нет необходимости обещать большего. Нужно, чтобы те, кто уже дал обещания, исполнили их. Без отговорок и проволочек", - сказал Апакан.

Посол выступал на заседании постоянного совета менее, чем через три недели после того, как один член патруля СММ погиб, а двое других получили ранения, когда в оккупированном Пришибе их автомобиль наехал на взрывное устройство, по всей вероятности, на мину.

Он рассказал о мерах реагирования, предпринятых миссией после этого инцидента, для усиления защиты "мужчин и женщин, которые храбро продолжают выполнять свою работу в условиях полной рисков и непредсказуемой ситуации с безопасностью".

Глава миссии отметил, что эти меры, согласно которым патрулирование сейчас осуществляется только на дорогах с асфальтовым или бетонным покрытием, ограничили способность наблюдателей проводить мониторинг.

Апакан подчеркнул, что "снятие этих ограничений не зависит от СММ или от минского процесса.

"Нет необходимости обещать большего. Нужно, чтобы те, кто уже дал обещания, исполнили их", - добавил он.

23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт".

Читайте также: Хуг о подрыве автомобиля ОБСЕ: Мину заложили специально

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.