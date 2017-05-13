Боевики обстреляли Авдеевку: погибли четверо мирных жителей

Снаряд попал во двор жилого дома

Боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. Погибли четверо мирных жителей. Об этом на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Согласно его информации, в районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина.

Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.

Согласно сообщению пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области, во дворе дома также находились две девочки 6 и 7 лет. Они не пострадали.

12 мая жительница села Чермалык Волновахского района Донецкой области получила огнестрельное пулевое ранение во время работы на огороде.

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