Боевики обстреляли Авдеевку: погибли четверо мирных жителей
Боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. Погибли четверо мирных жителей. Об этом на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Согласно его информации, в районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина.
Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.
Согласно сообщению пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области, во дворе дома также находились две девочки 6 и 7 лет. Они не пострадали.
12 мая жительница села Чермалык Волновахского района Донецкой области получила огнестрельное пулевое ранение во время работы на огороде.
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