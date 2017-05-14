В зоне АТО обострение: 61 обстрел, четверо бойцов ранены

Чаще всего боевики открывали огонь по опорным пунктам сил АТО на приморском участке линии фронта: зафиксировано 33 обстрела

Ситуация в зоне проведения АТО течение минувших суток осложнилась. Российско-террористические войска 61 раз открывали огонь по позициям ВСУ вдоль всей линии разграничения. Вследствие обстрелов в течение минувших суток четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. 33 раза боевики открывали огонь по опорным пунктам сил АТО на этом участке линии фронта. Опорные пункты бойцов ВСУ в районе Водяного боевики обстреливали из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм. Окрестности этого же населенного пункта, а также Широкино, оказались под вражеским огнем из вооружения БМП, 82-мм минометов и стрелкового оружия. У Гнутово боевики били из зенитной установки. Также незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ вблизи Николаевки, Павлополя и Чермалыка с использованием стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм. Из вооружения БМП и минометов калибров 120 и 82 мм враг вновь обстрелял защитников Марьинки.

Луганское направление. Здесь на протяжении прошлых суток зафиксировано восемь эпизодов применения боевиками оружия. Поздно вечером российско-террористические войска били по украинским позициям вблизи Новозвановки из 122-мм ствольной артиллерии и минометов калибра 82 мм. Из 120-мм и 82-мм минометов, а также вооружения танка противник обстреливал опорные пункты ВСУ в районе Троицкого. Неподалеку Крымского боевики также вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.

Донецкое направление. На этом участке пророссийские бандформирования наиболее активно обстреливали военных в районе Авдеевки и на Светлодарской дуге. Всего 20 таких случаев. В частности, пригород Авдеевки боевики методично обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 и 120 мм. А во время обстрела противником этого населенного пункта из артиллерийской системы калибра 122 мм один снаряд попал в дом мирных жителей, в результате чего четверо гражданских лиц погибли на месте, один местный житель был тяжело ранен. В районе Новолуганского НЗФ обстреляли позиции сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов, 120-мм минометов, а также осуществили огневой налет с применением РСЗО БМ-21 Град. На этом же направлении под огонь боевиков попали опорные пункты сил АТО вблизи Песков, Верхнеторецкого, Каменки, Зайцево, Луганского и Троицкого. Пророссийские оккупанты применяли практически весь спектр стрелкового вооружения и гранатометов, местами - минометы калибров 82 и 120 мм, вооружения боевых машин пехоты.

В штабе подчеркнули, что подразделения сил АТО давали достойный отпор врагу и оставляют за собой право немедленно открывать огонь для подавления огневых средств противника, ради сохранения жизни и здоровья бойцов и местных жителей.

Трое военнослужащих ВСУ получили ранения вследствие обстрелов со стороны боевиков гибридной армии РФ 12 мая. В целом, в пятницу подконтрольные Кремлю бандформирования 54 раза открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе

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