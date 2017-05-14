СЦКК: Боевики вторые сутки обстреливают населенные пункты

СЦКК зафиксировал массированные обстрелы из запрещенного оружия

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на протяжении минувших суток фиксировал массированные обстрелы территории Донбасса из запрещенных видов вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО, пренебрегая минскими договоренностями и международным гуманитарным правом, уже вторые сутки подряд активно применяют запрещенное вооружение по позициям Вооруженных Сил Украины, важным объектам инфраструктуры, и открывают огонь по населенным пунктам вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении.

В частности, по состоянию на конец суток 13 мая зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, в том числе с применением запрещенного вооружения.

Сообщается, что было произведено 60 выстрелов реактивной системы залпового огня Град, выпущены 15 снарядов артиллерии калибром 152 мм, 12 снарядов артиллерии калибром 122 мм, 131 мина калибра 120 мм, 183 мины калибра 82 мм.

Также боевики применяли АГС, БМП и все виды стрелкового вооружения.

"Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Красногоровка, Новотроицкое, Волноваха, Авдеевка, Луганское, Чермалык, Широкино, Крымское, Верхнеторецкое, Водяное, Троицкое, Марьинка, Новозвановка и Новолуганское", - сообщают в штабе АТО.

За прошедшие сутки российско-террористические войска 61 раз открывали огонь по позициям ВСУ вдоль всей линии разграничения. Вследствие обстрелов в течение минувших суток четверо военнослужащих получили ранения.

13 мая в результате обстрела Авдеевки погибли четверо мирных жителей.

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