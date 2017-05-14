Ситуация в АТО: 24 обстрела, четверо украинских военных ранены

Гибридные войска РФ вели огонь по всем направлениям, в том числе из танка, БМП и артсистем

С начала текущих суток боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Четверо украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении гибридные войска РФ обстреляли позиции сил АТО возле Широкино из 120 мм минометов. По Гнутово и Павлополю огонь велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Водяному.

На луганском направлении террористы накрыли огнем по позициям ВСУ возле Новозвановки из 152 мм артсистем. Там же огонь велся из 82 мм минометов. В районе Крымского боевики вели огонь из БМП.

По опорным пунктам сил АТО возле станицы Луганскойй и Новоалександровки гибридные войска РФ вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Троицкого ВСУ были обстреляны из 122 артсистем.

На донецком направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов со стороны боевиков. Из 120 мм минометов огонь велся в районе Авдеевки, Каменки, Зейцево и Верхнеторецкого. В тех же участках боевики использовали 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Возле Каменки террористы вели обстрел из танка.

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