Сутки в зоне АТО: около 50 обстрелов, шестеро военных ранены

В целом, ситуация в зоне боевых действий в Донбассе относительно стабилизировалась, однако остается напряженной, отметили в штабе АТО

Шестеро украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов боевиков гибридной армии РФ в Донбассе за минувшие сутки, 14 мая. Подконтрольные Кремлю бандформирования 49 раз открывали огонь по позициям ВСУ вдоль всей линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



На приморском направлении боевики открывали огонь по позициям военных 20 раз. После 18:00 14 мая один из опорных пунктов сил АТО в районе Водяного был обстрелян из минометов калибра 120 и 82 мм. По позициям ВСУ вблизи Широкино, Гнутово и Новотроицкого террористы периодически вели огонь из стрелкового оружия, возле Павлополя - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку от Талаковки - из вооружения БМП.



На донецком направлении пророссийские вооруженные бандформирования наиболее активно обстреливали силы АТО в районе Авдеевки. С наступлением темноты оккупанты обстреливали украинских военных из 120-мм и 82-мм минометов и легкого вооружения. Обстрелам из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия подверглись позиции ВСУ у Луганского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новгородского.

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Что касается луганского направления, здесь в течение минувших суток было зафиксировано девять эпизодов применения боевиками оружия. В частности, вечером российско-террористические войска из миномета калибра 82 мм обстреляли украинских военных возле Троицкого. Опорный пункт ВСУ в районе Станицы Луганской был обстрелян из крупнокалиберного пулемета, из такого же вооружения и гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь неподалеку от Валуйского.



В целом, ситуация в зоне боевых действий в Донбассе относительно стабилизировалась, однако остается напряженной, отметили в штабе АТО.

14 мая 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что лидер страны-агрессора Владимир Путин не собирается выполнять минские договоренности, однако они позволяют привлечь Россию к ответственности.



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