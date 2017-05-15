ОБСЕ: Боевики требуют согласовывать маршруты, раздали инструкции

ОБСЕ подчеркнула, что террористам дали приказ останавливать патрули и не разрешать им проезд, если они передвигаются по "незапланированным маршрутам"

Пророссийские наемники требуют от ОБСЕ согласовывать с ними маршруты передвижения в оккупированном Донбассе. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В своей штаб-квартире в Соледаре Совместный центр контроля и координации передал СММ копию части памятки, которая, по словам представителя Вооруженных сил Российской Федерации, была выдана старшими по рангу членами ДНР персоналу на постах и блокпостах, расположенных в неподконтрольных правительству районах Донецкой области", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели подчеркнули, что согласно так называемому документу боевикам предписано останавливать патрули ОБСЕ.

"Не разрешать наблюдателям проезд, если они передвигаются по "незапланированным маршрутам", не вступать в дискуссию с членами патруля СММ, а на любые вопросы от СММ отвечать: "Я не компетентен давать разъяснения", - подчеркнули в пресс-службе.

Наблюдатели также пытались проехать к месту, где установлена камера в Петровском, когда на блокпосте террористы потребовали, чтобы члены патруля идентифицировали себя по гендерному признаку.

СММ проинформировала об этом Совместный центр контроля и координации.

23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт".

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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