Боевики со стороны Донецка частично заняли серую зону - штаб

Украинские десантники отразили атаку пророссийских террористов в Песках, отметили в штабе АТО; противник пробует закрепиться на захваченной территории

Боевики гибридной российской армии частично заняли новые позиции в серой зоне на линии боевого столкновения вблизи Песков, однако десантники сорвали попытку оккупантов продвинуться дальше. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать минскими договоренностями. Недавно украинские десантники сорвали очередную их попытку продвинуться вперед", - отметили в пресс-центре.

Боевики сначала открыли огонь из стрелкового оружия, затем начала работать их артиллерия, под прикрытием которой террористы пошли в наступление.

"Наши десантники были готовы к этому и открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Войдя в серую зону вражеские подразделения почувствовали сопротивление и остановились - очередная захватническая атака была прекращена", - сказали в пресс-центре.

Сейчас боевики активно проводят инженерные работы и обустраивают свои позиции.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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