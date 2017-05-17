Сутки в АТО: потерь среди украинских военных нет

Авдеевку террористы обстреляли из танка и минометов, отметили в штабе АТО

Всего в течение минувших суток боевики 43 раза открывали огонь по позициям украинских военных вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Потерь среди украинских военных нет.

На приморском направлении горячими точками остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Водяное, Павлополь, Гнутово. Там боевики вечером обстреливали наши позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

У Широкино и Водяного террористы также использовали БМП. Неподалеку Павлополя минометы калибра 82 мм.

Обстреливал противник украинских военных и севернее: в районе Марьинки из крупнокалиберных пулеметов, у Красногоровки - из 82-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса.

На донецком направлении пророссийские наемники вечером сосредоточили свой огонь в районе Авдеевки.

Ее пригород и некоторые позиции южнее боевики обстреливали из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов и танка.

Одна вражеская мина калибра 120 мм снова попала в жилой квартал Авдеевки. Никто из местных жителей не пострадал.

В Верхнеторецком противник бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. По украинским позициям вблизи Новолуганского боевики вели огонь из БМП. А недалеко от поселка Травневое били из 120-мм минометов.

На луганском направлении на этом участке фронта в течение минувших суток зафиксировано восемь эпизодов применения боевиками оружия.

Здесь противник вел огонь из 120-мм минометов по нашим укреплениям вблизи Крымского, Трехизбенка и Кряковка.

Там же боевики применяли стрелковое оружие, гранатометы и минометы калибра 82 мм. Один из опорных пунктов сил АТО неподалеку Малинового был обстрелян противником из стрелкового оружия.

16 мая сообщалось, что вечером боевики вновь обстреляли Авдеевку Донецкой области, поврежден дом местного жителя.

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