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В Макеевке боевики запретили медикам общаться с ОБСЕ

17.05.2017 07:50
По словам медперсонала, необходимо только письменное разрешение от пророссийских наемников для получения информации
В Макеевке боевики запретили медикам общаться с ОБСЕ

Врачи больницы оккупированной Макеевки отказались общаться с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ без разрешения боевиков. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Медицинский персонал отказался разговаривать с наблюдателями и уточнить информацию о погибшем мирном жителе, заявив о том, что миссии необходимо получить письменное разрешение от членов ДНР", - отметили в пресс-службе.

Также, когда члены патруля миссии пытались добраться до места, где установлена камера СММ в Петровском, боевик на блокпосте попросил членов патруля идентифицировать себя по гендерной принадлежности.

Наблюдатели смогли продолжить свое движение только после предоставления данной информации. 

ОБСЕ проинформировала об этом Совместный центр контроля и координации.

7 мая 2017 года сообщалось о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в ОРДЛО в отношении наблюдателя миссии.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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