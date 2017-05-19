Боевики активизировали обстрелы из артсистем под Авдеевкой

В пригороде Авдеевки боевики вели огонь из 120-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов

За минувшие сутки, 18 мая, боевики 40 раз открывали огонь позициям ВСУ. Трое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении зафиксировано около 25 обстрелов со стороны террористов. В районе Широкино, Водяного, Талаковки, Лебединского и Бердянского гибридные войска РФ вели огонь из 120-мм минометов. Из более легкого вооружения были обстреляны также позиции сил АТО возле Богдановки, Чермалыка и Павлополя.

На донецком направлении сложная ситуация остается в пригороде Авдеевки. Здесь боевики вели огонь из 120-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Из 82 мм минометов террористы обстреливали позиции ВСУ вблизи Каменки. Рядом с Невельским они вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Зайцево гибридные войска РФ несколько раз обстреляли позиции сил АТО из гранатометов разных калибров и БМП.

На луганском направлении за минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов. Возле Троицкого боевики вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов. В районе Малинового, Новозвановки и Новоалександровки гибридные войска РФ обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки противник снова обстрелял жилые районы украинских городов. Обстреляв из минометов вчера утром Красногоровку, гибридная армия на этом не остановилась. Уже вечером пророссийские бандформирования обстреляли жилой сектор на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120-мм. Вследствие попадания снарядов полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. Никто из мирных жителей не пострадал.

Читайте также: Журналисты из РФ в Донбассе провели съемку для дискредитации ВСУ

17 мая в результате боевых действий в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, однако пятеро бойцов получили ранения и травмы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.