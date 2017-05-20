В АТО ранены четверо военных: боевики применяют артиллерию
За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 55 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Ранены четверо украинских военных.
Гибридная армия РФ применяет запрещенную минскими соглашениями артиллерию.
На приморском направлении было 26 обстрелов. В районе Широкино и Гнутово боевики использовали 120-мм минометы. Под огнем 122-мм артиллерийских систем оказались позиции ВСУ около Широкино и Бердянского.
Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по силам АТО около Водяного, Павлополя, Новогригоровки.
В жилой квартал Красногоровки попала мина калибром 82 мм. Никто не пострадал.
На донецком направлении на окраинах Авдеевки украинских военных обстреливали из 120-мм и 82-мм минометов. В районе Верхнеторецкого террористы стреляли из 82-мм минометов и стрелкового оружия.
На Светлодаркой дуге гибридная армия РФ применила вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.
На луганском направлении силы АТО около Троицкого обстреляли из РСЗО Град и артиллерийских систем калибром 152-мм и 122-мм.
Из 122-мм ствольной артиллерии боевики стреляли по украинским военным около Новоалександровки, а из 120-мм и 82-мм минометов - по позициям ВСУ около Новозвановки и Попасной.
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