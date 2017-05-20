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В АТО ранены четверо военных: боевики применяют артиллерию

20.05.2017 07:40
На луганском направлении гибридная армия РФ обстреливала ВСУ из Града и крупнокалиберных артиллерийских систем
В АТО ранены четверо военных: боевики применяют артиллерию
Фото: пресс-центр штаба АТО/Facebok

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 55 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Ранены четверо украинских военных.

Гибридная армия РФ применяет запрещенную минскими соглашениями артиллерию.

На приморском направлении было 26 обстрелов. В районе Широкино и Гнутово боевики использовали 120-мм минометы. Под огнем 122-мм артиллерийских систем оказались позиции ВСУ около Широкино и Бердянского.

Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по силам АТО около Водяного, Павлополя, Новогригоровки.

В жилой квартал Красногоровки попала мина калибром 82 мм. Никто не пострадал. 

На донецком направлении на окраинах Авдеевки украинских военных обстреливали из 120-мм и 82-мм минометов. В районе Верхнеторецкого террористы стреляли из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

На Светлодаркой дуге гибридная армия РФ применила вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении силы АТО около Троицкого обстреляли из РСЗО Град и артиллерийских систем калибром 152-мм и 122-мм.

Из 122-мм ствольной артиллерии боевики стреляли по украинским военным около Новоалександровки, а из 120-мм и 82-мм минометов - по позициям ВСУ около Новозвановки и Попасной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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