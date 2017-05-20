Из-за взрыва под Ясиноватой погибли и ранены до 20 боевиков - ГУР

В районе Ясиноватой в помещении, где террористы хранили боеприпасы, прогремел взрыв

В районе оккупированной Ясиноватой Донецкой области на блокпосту в помещении, где хранились боеприпасы, произошел взрыв.



Как сообщает Главное управление разведки на своей странице в Facebook, в результате взрыва погибли и ранены до 20 боевиков.



ГУР пишет также, что двое боевиков обстреляли собственный "наблюдательный пост", тяжело ранив двух других террористов. В результате еще одной перестрелки между путинскими наемниками один из них убит, второй - ранен.



Ранее сообщалось, что за прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 55 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Ранены четверо украинских военных.



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